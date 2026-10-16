Selde kaybolan Turgut Dursun'un cenazesi Adli Tıp sonrası ailesine teslim edildi

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve Sarıyer'de köprü altında cansız bedeni bulunan Turgut Dursun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde kaybolan Turgut Dursun'un cansız bedeni, üç gün sonra Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde köprü altında bulunmuştu. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Dursun'un cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Turgut Dursun'un cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Dursun'un cenazesinin pazar günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Dayısının cenazesini Adli Tıp Kurumundan alan Faruk Çanakçı, "Torununu almak için evden çıkıp Ayazağa'ya gidiyordu. Bir daha haber alamadık. Arama çalışmaları sonucunda üç gün sonra cansız bedeni bulundu. Aracıyla giderken sel suları geliyor, son anda araçtan çıkıyor. Araçtan çıkınca sele kapılmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı