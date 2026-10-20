Selde kaybolan Ahmet Derin'in cenazesi ailesine teslim edildi, tören yarın yapılacak

Selde kaybolan Ahmet Derin'in cenazesi ailesine teslim edildi, tören yarın yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 14 Ekim'deki selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Son kayıp olan Derin'in cenazesi yarın Nurtepe Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni, yedinci günde Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu. DNA incelemesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Derin'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sel felaketinde kaybolan son kişi olan Ahmet Derin için yarın ikindi vakti Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Derin'in cenazesi, törenin ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.