Selde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kanber Ünüvar, son yolculuğuna uğurlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kanber Ünüvar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kozan'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası meydana gelen selde, 24 yaşındaki Kanber Ünüvar ve arkadaşı Alper Büyükdoğan panikle araçtan atladı. Sel sularına kapılarak kaybolan Kanber Ünüvar, araçtan 2 kilometrelik uzaklıkta bir narenciye bahçesinde bulundu. Hayatını kaybeden genç için bugün Pekmezci Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünüvar'ın cenazesi, Pekmezci Köy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.
Cenazede, gencin babası Atilla Ünüvar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - ADANA