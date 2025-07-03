Selçuk'ta Yangın Paniği: Alevler Zeytinliklere Sıçradı

Selçuk'ta Yangın Paniği: Alevler Zeytinliklere Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde Kınalı Köprü Mevkii'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde yangınlar devam ederken, ateş bu defa bir başka turizm kenti Selçuk'a sıçradı.

Selçuk'ın Kınalı Köprü Mevkii Zeytinliklerin yoğun olduğu bölgede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çevreye yayılırken, bölgeden dumanların yükselmesi üzerine karadan müdahale başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sergiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.