Selçuk'ta Sazlık Alanda Yangın: Yerleşim Alanına Sıçradı

İzmir'in Selçuk ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyükbaş hayvanların da bulunduğu yerleşim alanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Selçuk-Kuşadası yolu üzerinde, Selçuk Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan sazlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki yerleşim alanlarına ilerledi. Bölgedeki vatandaşlar, alevlerin büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlik alanına sıçramasıyla büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR