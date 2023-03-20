Sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep aranıyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart tarihinde meydana gelen sel felaketinde akıntıya kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Felaketin 6'ncı gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma, polis ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştiriyor. Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Polis Dalgıç ekipleri ve AFAD ekiplerince Tut ilçesine bağlı Boyundere köyü alt kısmında bulunan HES kanalında ve yükleme havuzunda arama yapıldı. Ekipler hem şişme botlarla hem de yaya vaziyette kanal içerisinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalara Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Birliği ekipleri tarafından da dronla destek verildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Boyundere Köyü Muhtarı Mahmut Seçkin, "Şu anda Boyundere köyünün HES kanalının yükleme havuzundayız. Aramalar devam ediyor. Sabah saat 10-11 sularında anneyi buldular. Şu an ufak çocuk kayıp onu aramaktalar. Aramalar devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN