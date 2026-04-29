Sel fekaletini yaşayanlar o anları anlattı: 'Her şey bir saatte oldu'

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu. Felakete tanıklık eden vatandaşlar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde Kamber Ünüvar hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Ünüvar'ın cansız bedenine ulaşan Müslüm Ocaklar, İlçe Jandarma Komutanına yaşadıklarını aktararak, "Bahçede ararken bulduk. Hareketsizdi. Selin içinden geçme demişler, geçerim demiş. Kalp masajı yaptım ama olmadı. Cihaz geldi nabız alamadılar" dedi.

Sel sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Yunus Emre Özcan da, "Birden bastırdı, su içinde kaldık. Hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık ve olanlar oldu. Tam bir saat içinde yaşadık. Telef olan hayvanlarımız var. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi. - ADANA

