Şehzadeler Belediyesi'nden 21 mahalleye ses ve güvenlik sistemi

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 21 mahalleye yönelik başlattığı çalışmaylaa mahallelere ses sistemi ve güvenlik kameraları kuruyor.

Şehzadeler Belediyesi, mahallelerde büyük öneme sahip olan ses sistemleri ve güvenlik kamerası sistemlerini yeniliyor. Geçtiğimiz yıl 22 mahallede yürütülen çalışma bu yıl da 21 mahallede gerçekleştiriliyor. Çalışmada mevcutta var olup ancak çalışmayan sistemler bakıma alınıyor ve zaman içerisinde kullanım dışı kalan parçalar yenileri ile değiştiriliyor. Hiç olmayan mahallelere ise ses sitemi ve güvenlik kameraları sıfırdan kuruluyor. Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Geçmiş dönemlerde özellikle beldeden mahalleye geçen yerleşim yerlerimizde var olan ses ve güvenlik kamerası sistemleri zaman içerisinde yıpranmış, kimi noktalarda da tamamen kullanım dışı kalmış. Mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık. Geçtiğimiz yıl 22 mahallemizde ses ve güvenlik kameralarına yönelik bakım çalışması başlattık ve bozulan, kullanım dışı kalanları yeniledik. Bu yıl da çalışmamızı 21 mahallemizde devam ettiriyoruz. Önceden yapılmış ama çalışmayan mahallelerde sistemleri yenileyip, kullanılır duruma getiriyoruz. Olmayan mahallelerimize ise sıfırdan kuruyoruz. Çalışmalar başladı, bazı mahallelerimizde sistemler kuruldu. Program dahilinde diğer mahallelerimizde de çalışma devam edecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa