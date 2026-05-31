Ankara'da şehit olan astsubayın naaşı Kırıkkale'ye getirildi
Ankara'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı Ankara'da düzenlenen işlemlerin ardından Kırıkkale'ye getirildi. Nur Camii'ne getirilen 37 yaşındaki Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı