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Malatya'da Şehit Yakınlarını Dolandırdığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

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Malatya'da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına iş ayarlama gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da, kendisini askeri personel olarak tanıtarak, şehit yakınlarına "iş ayarlama" gibi bazı vaatlerde bulunduğu ileri sürülen A.A. isimli zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı jandarma ki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Tutuklama Yerel Haberler Gözaltı Suç 3.Sayfa Haberler

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