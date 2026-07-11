Haberler

Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu

Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş Şehit Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen bir olaya müdahale ederken yaralandı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kahraman jandarma personeli için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında resmi bir tören gerçekleştirildi.

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Mehmet Demirbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlar tarafından dualar edilerek şehit için helallik alındı. Törende şehidin ailesini yalnız bırakmayan Vali Yılmaz, acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi