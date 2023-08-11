Şehit Uğur Özdemir'in naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in naaşı askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in naaşı askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında resmi törenle karşılanan Şehit Uğur Özdemir, Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehit Uğur Özdemir'in naaşı, askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehidin naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Törene, şehidin annesi Fatma, baba Bayram Özdemir ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Sağlık Bakan Yardımcısı Serdar Tolay, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İlçe belediye başkanları, kent protokolü katıldı.

Şehit Uğur Özdemir, Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - GAZİANTEP