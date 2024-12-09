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6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

Şehit teğmenin baba evine Türk bayrağı asıldı

Şehit teğmenin baba evine Türk bayrağı asıldı
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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı'nın(24) baba evine Türk bayrağı asıldı.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Samsunlu Teğmen Tunahan Dağlı'nın(24) baba evine Türk bayrağı asıldı.

Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada şehit olan askerlerden birinin Samsun'un Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Teğmen Tunahan Dağlı olduğu açıklandı.

Şehidin acı haberi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin 3 kardeş olduğu, babası Nihat Dağlı'nın 7 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği ve annesi Fatma Dağlı'nın hayatta olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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