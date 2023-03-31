Yaptığı savunma kurtaramadı! Skandal paylaşımda bulunan İBB çalışanı tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde "Bunlar photoshoptur. Bunun benim üzerimden İBB'ye karşı yapılan bir propaganda olduğunu, olayın siyasete çekildiğini düşünüyorum. Şehit edilen savcının ölüm yıldönümü olduğu için planlı bir kampanya yapıldığını sanıyorum" diyerek kendini savundu.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce adliyedeki odasındaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle İBB çalışanı E.E.Y. dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şehit savcı Kiraz'ın ölümünün sekizinci yılında yaptığı paylaşım nedeniyle bu sabah Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen E.E.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli ifadesinde, şunları söyledi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerinden olan İSYÖN'de 3 yıldır proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Sosyal medyaya yansıdığı üzere Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Gökhan Günaydın Belediye Başkanımıza kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti vermektedir. Gökhan Bey eski dönemde Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığı yapmıştır. Benim çalışmış olduğum İSYÖN'de benzer alanda faaliyet yürüten bir iştiraktir. Bu anlamda ben de kendisine yardımcı olmaktayım.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Bana sormuş olduğunuz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında hayatını kaybetmeden hemen önce alıkonulduğu ana dair görüntüyü 'Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır' ibaresi ile yapılan paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Twitter'a baktığımda yapıldığı iddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Paylaşım hakkında atılan tweetlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. Bir takım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil partili kimliğim dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."