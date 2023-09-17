Şehit polis Akpınar için tören düzenlendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak şehit olan polis memuru Murat Akpınar için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

13 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T. ve beraberindeki M.T., iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar göğsünden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T. ile birlikte M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, C.T. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise, tedavi gördüğü hastanede 34 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Şehit Akpınar için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Gökmen Çiçek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, üniversite rektörleri, Akpınar'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehit Akpınar'ın özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edildi. Akpınar'ın naaşı, törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Hulusi Akar Cami'ne götürüldü.

Eşini polis yeleğiyle uğurladı

Öte yandan, 2 çocuk babası şehit polis memurunun eşi Demet Akpınar, tören alanına eşinin polis yeleğile geldi. Bir an olsun elinden şehit eşinin fotoğrafını bırakmayan Demet Akpınar'ın feryatları yürek dağladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş ve Vali Çiçek, şehidin ailesine başsağlığı diledi. - KAYSERİ