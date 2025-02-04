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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı 3 yıl sonra bulundu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı 3 yıl sonra bulundu
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün roket saldırısında yaşamını yitiren Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı, 3 yıl sonra bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Bazna'nın naaşına 29 Ocak'ta ulaşıldığını açıkladı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütünün roket saldırısında yaşamını yitiren ancak naaşı bulunamamış olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşının 3 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

29 OCAK TARİHİNDE ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına şehit olduktan 3 yıl sonra ulaşıldığını duyurdu.

MSB, yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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