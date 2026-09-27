Haberler

Şehit İlhan Ongan’ın ailesine anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit İlhan Ongan’ın ailesine anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit İlhan Ongan’ın ailesini ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti.

Müdür Çağlar, 2025 yılında Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesi ile bir araya geldi. Ziyarette şehit ailesiyle sohbet eden Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Çağlar, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailelerine sağlık ve huzur diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti, bizim en kıymetli emanetimizdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun Abant yürüyüşü: Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti

Yanındaki gençlerden daha tempolu yürümesi dikkat çekti
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Milyon dolarlık düğün! Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Trump'ın eski avukatıyla evlendi

Süper Lig ekibinin Türk yöneticisi Donald Trump'a damat oldu

Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı