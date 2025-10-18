Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Tokat'ta Törenle Uğurlandı

Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, düzenlenen törenle dualar eşliğinde memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığında vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner, dün eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şehit Güner için 18 Ekim 2025 saat 08.15'te tören düzenlendi. Tokat Havalimanında dualarla uğurlanan Şehit Güner, tören mangasının omuzlarında askeri uçağa taşındı. Şehit Güner'in Gaziantep'te yapılacak tören sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - TOKAT