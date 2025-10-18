Haberler

Şehit Piyade Er Eyüp Güner, Tokat'ta Törenle Uğurlandı
Güncelleme:
Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığında vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner, dün eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şehit Güner için 18 Ekim 2025 saat 08.15'te tören düzenlendi. Tokat Havalimanında dualarla uğurlanan Şehit Güner, tören mangasının omuzlarında askeri uçağa taşındı. Şehit Güner'in Gaziantep'te yapılacak tören sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
