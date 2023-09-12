Şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
DÜZCE(İHA) – Düzceli Şehit Erkan Özdemir'in babası Şenol Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.
DÜZCE(İHA) – Düzceli Şehit Erkan Özdemir'in babası Şenol Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Vali Selçuk Aslan, şehit babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısında şehit düşen Jandarma Er Erkan Özdemir'in babası Şenol Özdemir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şehit babası Şenol Özdemir Düzce'nin Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye; Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Özdemir ailesi ve sevenleri katıldı. Vali Aslan, Özdemir ailesine başsağlığı diledi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa