Şehit Ekrem Pehlivan’ın Ailesine Vefa Ziyareti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehit Jandarma Er Ekrem Pehlivan'ın ailesine, sene-i devriyesi dolayısıyla vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Şehit Ekrem Pehlivan'ın sene-i devriyesi kapsamında Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, şehidin annesi Halime Pehlivan'ı evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit annesi Halime Pehlivan'a herhangi bir talebi veya ihtiyacı olup olmadığı soruldu.

Şehit ailesine yönelik vefa ve dayanışmanın gösterildiği ziyaret, iyi dileklerin iletilmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı