Şehit ailesinden iftar yemeği

Mardin'de 10 yıl önce şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un Bartın'da yaşayan ailesi tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 Eylül 2016'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur'un Bartın'ın Muratbey Köyü'nde yaşayan babası Hayri Kanbur ve annesi Suzan Kanbur tarafından iftar yemeği düzenlendi. Şehidin baba ocağında düzenlenen iftar yemeğine, Vali Yardımcısı Sümeyye Senanur Aykaç, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Serhat Sır, Jandarma Alb. Mehmet Baykal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, çok sayıda görevli, siyasetçi, komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Programda yapılan duaların ardından iftar yemeği yenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı