Şehir magandaları uçağı tahrip etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehir magandaları uçağı tahrip etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Şehir magandaları uçağı tahrip etti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir turizm firmasının şehrin meydanına tanıtım amacıyla koyduğu uçak şehir magandalarınca tahrip edildi.

- Şehir magandaları uçağı tahrip etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir turizm firmasının şehrin meydanına tanıtım amacıyla koyduğu uçak şehir magandalarınca tahrip edildi.

Telefon kulübeleri, parklar, oyun alanları ve açık hava spor aletlerine zarar veren şehir magandaları bu kez de bir turizm firmasının tanıtım maksadıyla Çorlu şehir merkezindeki bir park alanına koyduğu uçağı tahrip ederek kullanılamaz hale getirdi.

Bir turizm firmasınca Çorlu'da Omurtak Caddesi eski halk eğitim merkezi müdürlüğü kavşağında yer alan parka tanıtım amacıyla uçak konuldu. İlk anlarda vatandaşların fotoğraf çektirdiği uçak daha sonra ise şehir magandalarınca tahrip edildi.

Uçağın kabindeki göstergeleri ve camlarını kıran magandalar uçağı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title