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Şehit mezarında kahreden görüntü! Muhtar isyan etti: Böyle bir hırsızlık olur mu?

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in mezarının başındaki bayrak direği çalındı. Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, "Biz şehidimizin başında dua ederken bu hırsızlığı görmek üzüyor" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1993 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan, Düzce'nin ilk terör şehidi olarak kayıtlara geçen Jandarma Komando Onbaşı Ramazan Gel'in Aziziye Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrinin başında bulunan Türk bayrağının olduğu direk çalındı.

Şehit mezarında kahreden görüntü! Muhtar isyan etti: Böyle bir hırsızlık olur mu?

DUA ETMEK İÇİN GELENLER FARK ETTİ

Şehidin mezarına dua etmek için gelenler, durumu fark edip, muhtar Aydın Koç'a iletti. Koç, bayrak direğinin yanı sıra hayırseverlerin yaptırdığı şadırvandaki demir kapıların da çalındığını tespit etti.

Şehit mezarında kahreden görüntü! Muhtar isyan etti: Böyle bir hırsızlık olur mu?

"BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLUR MU?"

Duruma tepki gösteren Koç, "Biz gelip şehidimizin başında ağlayarak dua ederken bu hırsızlığı görmek bizleri üzüyor. Hırsızlığın da bir oluru var. Hırsızlığın bu kadar şekil değiştirdiğini ilk kez görüyorum. Bu maneviyata rahatsızlık veren kişiler hakkında Cumhuriyet savcılarının gerekeni yapmasını istiyor ve suç duyurusunda bulunuyorum. Böyle bir hırsızlık olur mu?" dedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Komando Düzce 3. Sayfa Güncel Haberler

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