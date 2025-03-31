Şehidin ikizinden yürek yakan feryat: "Anne karnında bile ayrılmadık"

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Şehidin ikizinden yürek yakan feryat:
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İspanya'da görev yaptığı gemide kalp krizi geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İspanya'da görev yaptığı gemide kalp krizi geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubayın kız kardeşinin feryadı yürekleri dağladı.

Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı'nda TCG Kemal Reis Gemisi'nde görev yapan Elektrik Astsbubay Kıdemli Başçavuş Nihat İrgi, İspanya açıklarında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Sivaslı şehit için saat 14.00'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehidin aile efradının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Öznel, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, milletvekilleri, şehit aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Nihat İrgi'nin kız kardeşi İrem İrgi törende gözyaşlarına boğuldu. İrem İrgi'nin, "Nihat, kardeşim, ikizim. Beni de al Nihat. Ben 28 yıl seninleydim. Annemin karnında bile birlikteydik. Beni de al" sözleri yürekleri dağladı. Şehit Astsubay Nihat İrgi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi Garnizon Komutanlığı Şehitliğine defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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