Kuzey Irak'ta şehit düşen askerin baba ocağına Türk bayrakları asıldı
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi yarın Terzibaba Camisi'nde ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek.
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişimi yapan teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit düştü. Şehidin haberi akşam saatlerinde Erzincan'daki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın iki kız kardeşi ve bekar olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesi yarın Terzibaba Camisi'nde ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek. - ERZİNCAN