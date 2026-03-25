Şehidi, annesi ve kız kardeşleri gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı

Şehidi, annesi ve kız kardeşleri gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı
Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, memleketi Hatay'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'da yaşanan askeri araç kazası sonucu şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay, memleketi Hatay'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında ve askeri törende ise şehidin annesi ve kız kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadılar.

Geçtiğimiz gün Ağrı'da görev esnasında meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Yusuf Açay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırılmıştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit için öğle namazını müteakip Kırıkhan Şehitlik Kompleksi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Şehit Açay, Kırıkhan Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Şehidin son yolculuğuna uğurlandığı cenaze namazında annesi Emine Açay ve kız kardeşleri duygusal anlar yaşandı. Bekar olan 25 yaşındaki Açay'ın babasının 2003 yılında vefat ettiği ve yetim olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu

Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz

Bakan zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Çin'den bir ilk! 'Atlas' isimli İHA sürü sistemini görücüye çıkardılar

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Askeri dengeler altüst olacak
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

İşte Tahliye edilen Metehan'ın aylık geliri
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu