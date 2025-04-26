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Sefo'nun aile evinde yangın! Resmen küle döndü

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Sefo ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır'ın Samsun'daki aile evinde yangın çıktı. Gece saatlerinde meydana gelen yangına hızlı bir şekilde müdahale edilerek büyük bir faciadan dönüldü. Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evde bulunan ablası ve iki kedisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Dün gece saatlerinde, Sefo mahlaslı rap şarkıcısı Seyfullah Sağır'ın Samsun'daki aile evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo'nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sefo'nun aile evinde yangın! Resmen küle döndü

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefo yaptığı paylaşımda, "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez" ifadelerine yer verdi.

Sefo'nun aile evinde yangın! Resmen küle döndü
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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