Seferihisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Seferihisar'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
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Seferihisar ilçesinde iki gündür devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Kuşadası'ndan da görülebiliyor. Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerleri tahliye edildi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamazken, yangının oluşturduğu dumanlar ve alevler Kuşadası'ndan görülüyor. Özellikle akşam saatlerinde alevlerin parlaklığı Kuşadası sahil şeridinden net şekilde seçiliyor.

Yangın, Seferihisar'ın kırsal kesimlerinde etkili olmaya devam ederken, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yayılmasıyla birlikte bazı yerleşim yerleri tahliye edildi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar, gün boyu gökyüzünde yoğun duman tabakasının görüldüğünü belirtirken, özellikle geceleri Seferihisar yönünde gökyüzünün kıpkırmızı olduğu ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kuşadası sahilinden alevlerin ve dumanın net şekilde izlendiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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