Plajda sözlü saldırıda bulunmuştu, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, plajdaki bir anne ile kızına yönelik sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli kadın, 'nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Olay, Seferihisar'a bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajdaki yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.

Sandalyeyi yere fırlattı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

"Anne nereye gidiyorsun"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., 'nefret ve ayrımcılık' suçundan tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı