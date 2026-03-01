Haberler

Sahil güvenlikten kaçamadılar: 35 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, 27 Şubat 2026'da meydana geldi ve göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

