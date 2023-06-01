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Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı 4 silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası herkes "O silahların ruhsatı var mı?" diye sordu.

Trabzon Akçaabat'ta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.

4 SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan vatandaş, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntüleri izleyenler silahların ruhsatı olup olmadığını sormaya başladı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Seçim 2023 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Gelir Geçer Her şey:

Amca imanını tazelemiş, cenneti garantilemiş

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Durmak yok yola devam..

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