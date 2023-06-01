Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı 4 silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası herkes "O silahların ruhsatı var mı?" diye sordu.