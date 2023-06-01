Seçim sonucunu 4 tabancayla havaya ateş ederek kutlayan vatandaşın görüntüsü tartışma yarattı
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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından seçim kutlamasını evinin balkonundan yapan bir kişi, belinden çıkardığı 4 silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası herkes "O silahların ruhsatı var mı?" diye sordu.
Trabzon Akçaabat'ta 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişi, tehlike saçtı.
4 SİLAHLA HAVAYA ATEŞ AÇTI
Seçim sonrası evinin balkonuna çıkan vatandaş, şarkı eşliğinde belinden art arda çıkardığı 4 silahla havaya defalarca ateş açtı. Görüntüleri izleyenler silahların ruhsatı olup olmadığını sormaya başladı.
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