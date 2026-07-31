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Sebte’de yaşanan göçmen akınında can kaybı 57’ye yükseldi

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İspanyol yetkililer, dün İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte kentinde yaşanan göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 57’ye yükseldiğini bildirirken, İspanya İçişleri Bakanlığı sınırı aşan yaklaşık 50 bin kişiden 37 bin 500’nün geri döndüğünü açıkladı.

İspanyol yetkililer, dün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentinde yaşanan göçmen akınında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirirken, İspanya İçişleri Bakanlığı sınırı aşan yaklaşık 50 bin kişiden 37 bin 500'nün geri döndüğünü açıkladı. İtalya ise yaşanan olaylar nedeniyle İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı.

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentinde yaşanan göçmen akınında can kaybı yükselmeye devam ediyor. İspanya hükümeti, on binlerce kişinin yüzerek sınırı geçtiği ve güvenlik önlemlerini aşarak kente giriş yaptığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi. Ölümlerin büyük bir kısmının boğulmadan kaynaklı olduğu belirtilirken, bazı kişilerin ise akın sırasında yaşanan izdiham nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yetkililer, cansız bedenlerin sınırın İspanya tarafında bulunduğunu belirterek, Fas tarafında hayatını kaybetmiş olan daha fazla kişinin bulunabileceğini söyledi.

"Sınırı geçen yaklaşık 37 bin 500 kişi geri döndü"

İspanya İçişleri Bakanlığı ise dün sabahtan bu yana yaklaşık 50 bin kişinin sınırı aştığını belirterek, bu kişilerden yaklaşık 37 bin 500'ünün sınırın diğer tarafına geri döndüğünü bildirdi. Yerel kaynaklar, sınırın bazı bölümlerinde İspanyol askeri araçlarının konuşlandırıldığını kaydederken, Fas tarafında ise polisin sınır yakınlarında bir araya gelen kalabalıkları göz yaşartıcı gaz ile dağıttığını açıkladı.

Başbakan Sanchez, Sebte'yi ziyaret etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Sebte'ye ziyaret gerçekleştirerek duruma ilişkin basın açıklaması yaptı. Sanchez, "Bu olay, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır ve en kesin şekilde kınamayı hak etmektedir. Tüm İspanya, Sebte vatandaşlarının yanındadır. İspanya hükümeti, özerk şehrin yanındadır. Devletin tüm kaynaklarını kullanarak güvenliği ve birlikte yaşamayı garanti edeceğiz" dedi.

Sanchez, "Hükümet, güvenlik güçlerinin varlığını artırarak Sebte'nin sokaklarında ve yakınlarındaki bölgelerin güvenliğini garanti altına alacak. Ayrıca, sınırda geri göndermeyi kolaylaştırmak ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyum sağlamak amacıyla denizde fiziksel bir engel bariyeri oluşturacağız. Düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik işlemleri hızlandıracağız ve insan kaçakçılığı yapan mafyalarla mücadele etmeye devam etmek için Fas makamlarıyla iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldı

İtalya ise Sebte'de yaşanan olaylar nedeniyle İspanya ile arasında serbest dolaşımı mümkün kılan Schengen anlaşmasını askıya aldı. İtalya Başbakan Giorgia Meloni tarafından dün öne sürülen karar, İtalya Göç Analizi ve Sınır Güvenliği Komitesi'nin değerlendirmesi sonrasında İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak onaylandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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