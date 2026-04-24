Scooterin çarptığı yaya yaralandı

Eskişehir'de scooterin çarptığı yaya ile scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.E idaresindeki scooter karşıdan karşıya geçmeye çalışan G.A.'ya çarptı. Pazardan evine dönen G.A. ile sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. G.A ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine, kolundan yaralanan sürücü Z.E. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, alışverişten dönen G.A'nın poşetindeki meyve ve sebzelerin etrafa saçıldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

