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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı"

3. Sayfa Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" dedi.

İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değişen bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi yetisi ve Vuran aracına entegre edildi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

İsmail Demir 3. Sayfa Haberler

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