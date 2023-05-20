Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı" dedi.

İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değişen bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi yetisi ve Vuran aracına entegre edildi" ifadelerine yer verdi.