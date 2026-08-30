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Şavşat'ta Fırtına Çatıyı Uçurdu, Park Halindeki Pikabın Üzerine Düştü

Şavşat'ta Fırtına Çatıyı Uçurdu, Park Halindeki Pikabın Üzerine Düştü
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Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir binanın sac çatısını yerinden sökerek caddeye savurdu. Uçan çatı, park halindeki 08 ABM 037 plakalı pikabın üzerine düştü; ahşap parçalar ön cama saplandı, tavan ve kaputta büyük hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ekipler hasar tespiti ve çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek park halindeki pikabın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şavşat ilçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bir binanın sac çatısı yerinden sökülerek caddeye savruldu.

Uçan çatı, cadde üzerinde park halinde bulunan 08 ABM 037 plakalı pikabın üzerine düştü. Çatıyla birlikte savrulan ahşap parçaları aracın ön camına saplanırken, aracın tavan ve kaput bölümünde büyük çapta hasar oluştu. Sac levhalar ile tahta parçaları kaldırıma ve çevreye saçıldı.

Olay sırasında araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, hasar tespiti ve çatının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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