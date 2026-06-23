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Kayıp baba ve oğlu arama çalışmaları 9. gününde sürüyor

Kayıp baba ve oğlu arama çalışmaları 9. gününde sürüyor
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Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlunu bulmak için 90 kişilik ekip, karadan, havadan ve su altında arama çalışmalarını 9. gününde sürdürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlu bulmak için yürütülen arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor. 90 kişilik ekip, Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan hatta karadan, havadan ve su altında arama yapıyor.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde, Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesinin ardından kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya'yı (68) bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan toplam 90 personel katılıyor.

Trabzon JAK ekipleri, dere yatağında suya girerek kaya dipleri ve ağaç köklerinin bulunduğu alanlarda sondaj çubuklarıyla detaylı tarama gerçekleştiriyor. Hopa Deniz Polisi ekipleri ise Şavşat Deresi'nin Deriner Baraj Gölü'ne ulaştığı bölgede botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla da su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ve diğer ekipler de yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta kıyı taraması yaparken, dron ve dürbün desteğiyle dere çevresindeki alanları kontrol ediyor.

Kayıp baba ve oğula ulaşılması için bölgede yürütülen arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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