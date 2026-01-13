Haberler

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde silahlı saldırı: Savcı, hakimeyi vurdu

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., neden olduğu anlaşmazlık sonucunda 23. Ceza Dairesi'nde üye hakim A.K.'yı silahla yaraladı. Hakim hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli savcı M.Ç.K., hakime A.K.'yı silahla yaraladı.

Olay, 13.15 sıralarında Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'de görevli savcı M.Ç.K., 23. Ceza Dairesi'nde üye hakime A.K.Y. 'ı aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu hakimenin makam odasında silahla yaraladı.

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan hakimenin durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi. Adliyeye çok sayıda polisi olay yeri incelemek gibi sevk edildi. - İSTANBUL

