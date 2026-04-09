Savcı, eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

Gaziantep'te 1 yıl önce parkta silahla vurularak öldürülen Fatma Köklü'nün davasında cinayet zanlısı eski koca, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktulün aile ve avukatları ile sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Yeter, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Sanık ve avukatı, savunma hazırlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yeter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 20 Ocak öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Çıkan tartışmada Mehmet Yeter, yanındaki tabanca ile Fatma Köklü'nün kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Köklü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

