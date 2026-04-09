Savcı, eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

Savcı, eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
Gaziantep'te 1 yıl önce parkta silahla vurularak öldürülen Fatma Köklü'nün davasında cinayet zanlısı eski koca, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te 1 yıl önce parkta silahla vurularak öldürülen Fatma Köklü'nün davasında cinayet zanlısı eski koca, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktulün aile ve avukatları ile sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Yeter, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Savcı mütalaasında, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık ve avukatı, savunma hazırlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yeter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Geçen yıl 20 Ocak öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Çıkan tartışmada Mehmet Yeter, yanındaki tabanca ile Fatma Köklü'nün kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Köklü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

İran, barış masasında yer alacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı