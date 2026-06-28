Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası; 1 ağır 7 kişi yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Savaştepe ilçesi karacalar mevkiinde bulunan arıtma tesisi yakınında meydana geldi. Balıkesir Savaştepe karayolunda 35NNF 35 plakalı otomobil ile 10agc 216 plakalı otomobil Karacalar arıtma tesislerinin yol ayrımında kaza yaptı. Kaza ihbarı üzerine Savaştepe İtfaiyesi, 112 Sağlık ve Jandarma trafik ekipleri kaza mahalline ulaştı. İtfaiye ekipleri araçlardan 1'i ağır olmak üzere toplam yaralı vatandaşı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı