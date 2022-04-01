Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

Batman'ın Sason içesinde kaymakamlık ve belediye ekiplerice Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

SASON, BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason içesinde kaymakamlık ve belediye ekiplerice Ramazan ayı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki market, alışveriş merkezi, fırın ve postanelerde denetimlerini artıran kaymakamlık ve belediye zabıta ekipleri, başta iş yerlerinin temizliği, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü, imalat yerleri ve çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığını inceliyor. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği aktaran ekipler, tespit edilen bazı eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. - BATMAN

Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

Sason'da Ramazan ay öncesi denetimler artırıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş merkezi, Ramazan, Batman, Sason, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title