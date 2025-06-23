Sason'da Keşif Turu Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşif yapan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Sason'da Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı: 3 ölü
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 3 kişi kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa