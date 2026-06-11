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Sason'da "Huzurlu Sokak Uygulaması" denetimleri sürüyor

Sason'da 'Huzurlu Sokak Uygulaması' denetimleri sürüyor
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Batman'ın Sason ilçesinde polis ekipleri, 'Huzurlu Sokak Uygulaması' kapsamında sokak, cadde ve ortak yaşam alanlarında denetim yaparak kamu düzenini korumaya devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde polis ekipleri "Huzurlu Sokak Uygulaması" kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda sokaklar, caddeler ve ortak yaşam alanlarında kontroller yapan ekipler, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Konuya ilişkin Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Sokaklarda, caddelerde ve ortak yaşam alanlarında yaptığımız denetimlerle kamu düzeninin korunması sağlanırken, vatandaşlarımızın güven ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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