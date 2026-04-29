Sason'da endemik bitki operasyonu: 4 kişiye 2 milyon 8 bin lira ceza

Batman'ın Sason ilçesinde 35 kilo salep soğanı söken 4 kişiye 2 milyon 800 bin lira ceza kesildi.

Batman'ın Sason ilçesinde doğaya yönelik kaçak söküme geçit verilmedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mereto (Mera) Dağı etekleri ile Helkıs Dağı bölgesinde düzenlediği operasyonda, 35 kilogram salep soğanı söken 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada endemik bitki türlerinin izinsiz sökülmesinin hem biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini hem de ağır yaptırımlara neden olduğunu belirtilerek denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?