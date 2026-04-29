Sason'da endemik bitki operasyonu: 4 kişiye 2 milyon 8 bin lira ceza

Batman'ın Sason ilçesinde 35 kilo salep soğanı söken 4 kişiye 2 milyon 800 bin lira ceza kesildi.

Batman'ın Sason ilçesinde doğaya yönelik kaçak söküme geçit verilmedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mereto (Mera) Dağı etekleri ile Helkıs Dağı bölgesinde düzenlediği operasyonda, 35 kilogram salep soğanı söken 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Doğal dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada endemik bitki türlerinin izinsiz sökülmesinin hem biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini hem de ağır yaptırımlara neden olduğunu belirtilerek denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı