Sarp Sınır Kapısı'nda 250 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde bir şahıs 250 adet su kaplumbağasını vücuduna sarılı halde gizleyerek ülkeye sokmaya çalışırken yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasındaki yolcu salonuna gelen bir şahsın montunda anormal bir şişlik olduğunu fark eden ekipler kaçakçılık şüphesiyle söz konusu şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın sırt bölgesine bir kutu bantladığı tespit edildi ve kutu açıldığında içerisinde çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü. Kaplumbağaların hava alması için hava delikli tasarlandığı fark edilen kutunun içinden tam 250 adet su kaplumbağası çıktı.

Edinilen bilgilere göre, evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği bilindiği için ülkemize ithaline izin verilmiyor. İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağalarına el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri bu ve benzeri yakalamalarla ülkemizin sahip olduğu nadide flora ve faunanın korunmasına önemli şekilde katkı sağlıyor. - ANKARA