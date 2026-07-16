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Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anızlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı; 30 dekar ormanlık alan ile 150 dekar anızlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şarköy ilçesine bağlı İshaklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 10 arazöz, 7 itfaiye aracı ve çok sayıda iş makinesi katıldı. Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 dekar ormanlık alan ile 150 dekar anızlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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