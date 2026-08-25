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Şarkışla’da müstakil evde yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Arı Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen S.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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