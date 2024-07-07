Üye Girişi
Haberler

Şarkışla'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Akçakışla köyünde meydana geldi. O.T'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede evi sararken itfaiye yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçakışla Şarkışla İtfaiye Sivas Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı

 Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Zafer Peker kimdir? Zafer Peker Hakan Peker kardeş mi? Zafer Peker kaç yaşında, nereli mesleği ne? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri! Süper Lig ne zaman başlıyor 2025? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Temmuz Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Yağız Kaan Erdoğmuş kimdir? Satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş kaç yaşında, nereli? Fransa seçim kim kazandı? 2024 Fransa seçim sonuçları! Yusuf Can Zeybek kimdir? Yusuf Can Zeybek kaç yaşında, nereli? Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen? Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?
CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title