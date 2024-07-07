Şarkışla'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Akçakışla köyünde meydana geldi. O.T'ye ait iki katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede evi sararken itfaiye yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS