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Şarkışla'da Buğday Tarlasında Yangın: 5 Bin Dönüm Zarar

Şarkışla'da Buğday Tarlasında Yangın: 5 Bin Dönüm Zarar
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Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 5 bin dönüm ekili buğday tarlası ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti; yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 5 bin dönüm ekibi buğday tarlası zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Maksutlu köyü çevresindeki ekibi buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki ağaçlık alanlara da sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin dönüme yakın ekili buğday tarlası ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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