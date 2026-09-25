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Şarkikaraağaç'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli cezaevine teslim edildi

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Şarkikaraağaç'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli cezaevine teslim edildi
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Şarkikaraağaç'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi; jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma ve takip gerçekleştirildi. Bu kapsamda Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirtilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan aramalarında 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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