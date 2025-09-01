Şarkikaraağaç'ta Düğün Kavgasında Bıçaklı Saldırı: 1 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir köy düğününde husumet nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde köy düğününde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç'a bağlı Belceğiz Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (45) ile aralarında husumet bulunan K.B. (18), R.B. (40), Y.B. (22), R.B. (48), U.B. (17) ve K.B. (60) düğün yerinde sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Mehmet Y. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
